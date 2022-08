Morre aos 91 anos Mikhail Gorbachev, ex-presidente da União Soviética

‘História não será reescrita’, diz embaixador da Rússia no aniversário do ataque nazista à URSS

até sua dissolução em 1991. Nesse período, o país atravessou seus momentos geopolíticos mais importantes. Foi durante o governo de Gorbachev que a Guerra Fria chegou ao fim, tropas soviéticas foram retiradas do Afeganistão e a própria URSS colapsou, evento que resultou na queda do Muro de Berlim, em 1989.

Trajetória politica

Em 1950, Gorbachev ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Moscou, onde se graduou em 1955. Ele ingressou no Partido Comunista da URSS em 1962. Em 1971, ele atuou como membro do Comitê Central do partido, e em 1980 se tornou membro do Politburo, o comitê executivo do Partido Comunista.