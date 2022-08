Ryanair vai ‘ficar mais forte em uma recessão’, diz CEO – CMIO

Michael O’Leary disse que o aumento dos custos do combustível e dos preços das passagens levará os apostadores à sua companhia aérea de baixo custo

O CEO da Ryanair, Michael O’Leary, disse a repórteres na segunda-feira que seus rivais sofrerão mais na próxima recessão, já que os clientes “comércio para baixo” para sua companhia aérea de baixo custo. Com os preços dos combustíveis disparando, O’Leary previu que menos viajantes escolhem companhias aéreas de serviço completo como BA e Lufthansa.

Falando numa conferência de imprensa em Londres, o magnata das companhias aéreas irlandesas anunciou que a Ryanair está prestes a ultrapassar a EasyJet como a maior transportadora do Reino Unido depois de expandir durante o verão, e irá “ficar mais forte em uma recessão”.

“A inflação dos preços ao consumidor não será nada comparada ao choque de energia que vem neste inverno”. ele continuou, antes de explicar que, tendo em conta os altos preços dos combustíveis em seus planos para o ano, a natureza despojada da operação da Ryanair a colocaria em uma posição melhor para sobreviver do que seus concorrentes.

"Em cada desaceleração do consumidor, crescemos mais rápido" ele disse. "O que vemos é muito mais pessoas negociando com a operadora de tarifa mais baixa, como a Ryanair."













“A questão é: como você vai conseguir voar na BA ou na Lufthansa?” ele perguntou. “Você seria louco por não se preocupar com uma recessão iminente e desafios de energia, mas nós da Ryanair estamos entrando no inverno com uma situação fortuita.”

Os preços da energia dispararam em todo o mundo devido a uma combinação de fatores. Um aumento na demanda à medida que os países emergiam da pandemia de coronavírus foi agravado por choques de mercado após o início do conflito na Ucrânia. A decisão do Reino Unido e da UE de sancionar a economia russa e se isolar das importações de energia russa também levou os preços a níveis recordes e provocou temores de racionamento neste inverno.

Atualmente, o combustível de aviação é duas vezes mais caro na Europa do que há um ano, segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo.

Em meio a essa crise de energia, O’Leary previu que as tarifas aéreas continuariam a aumentar entre 3% e 5% nos próximos anos. “A era das tarifas baixas não acabou, mas as tarifas de € 9,99, tarifas realmente baratas e alegres, acabaram por alguns anos.” ele disse. O’Leary emitiu um aviso semelhante no início deste mês, dizendo à BBC que sua companhia aérea não poderia mais oferecer vendas instantâneas, onde costumava vender assentos por apenas € 1.