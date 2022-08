A composição da delegação da AIEA ao ZNPP dá esperança, disse Moskalkova

“É gratificante que hoje especialistas da AIEA de Kyiv já tenham partido para a central nuclear de Zaporozhye… A delegação é chefiada pelo próprio chefe da AIEA Rafael Grossi e incluiu 13 especialistas de diferentes países. Esses fatores dão esperança para a objetividade e imparcialidade do trabalho da comissão da AIEA, a cessação do bombardeio da central nuclear de Zaporozhye e a prevenção de violações dos direitos humanos à vida e a um ambiente favorável”, escreveu Moskalkova em seu canal Telegram.

Grossi disse que a missão da AIEA passará vários dias no ZNPP

Ela lembrou que havia apelado anteriormente à Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, com um pedido para tomar todas as medidas necessárias para “evitar uma catástrofe ecológica e uma ameaça à vida e à segurança de milhões de pessoas”.

Na segunda-feira, o chefe da AIEA, Rafael Grossi, disse que a missão da entidade já se dirige à usina nuclear de Zaporozhye e chegará ao local nesta semana. Mikhail Ulyanov, representante permanente da Federação Russa junto a organizações internacionais em Viena, informou à RIA Novosti que a missão inclui cerca de uma dúzia de funcionários do secretariado da AIEA que lidam com questões de salvaguardas e segurança nuclear. Eles são acompanhados por uma grande equipe de funcionários da ONU que lidam com questões de logística e segurança.