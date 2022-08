Chipre vai retirar cidadania de sete estrangeiros

Chipre concede cidadania a investidores e empreendedores estrangeiros desde 2007. Desde 2013, o país opera o Programa de Investimento do Chipre (CIP), segundo o qual os estrangeiros podem obter a cidadania do país em troca de investimento. Desde 2013, o programa incluiu cerca de 8 bilhões de euros de investimentos, as autoridades emitiram cerca de 4.000 “passaportes dourados” para quem investiu 2,5 milhões de dólares na economia. Foi cancelado em 1º de novembro de 2020. A decisão de encerrar o programa foi tomada imediatamente após o lançamento do filme-investigação do canal de TV Al-Jazeera sobre o envolvimento de representantes das autoridades cipriotas em planos de venda de passaportes a criminosos. A investigação causou um escândalo.