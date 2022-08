Energoatom confirmou a chegada da missão da AIEA em Zaporozhye

Durante uma operação especial para desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia, os militares russos assumiram o controle da parte Azov da região de Zaporozhye e toda a região de Kherson, ocupando grandes cidades como Kherson, Melitopol e Berdyansk, e isolando a Ucrânia do Mar de Azov. Novas administrações foram formadas nas regiões, canais de TV e estações de rádio russos estão transmitindo e as ligações comerciais e de transporte com a Crimeia estão sendo restauradas. As regiões anunciaram planos para se tornar parte da Rússia.

Zaporozhye NPP está localizado na margem esquerda do Dnieper. Trata-se da maior central nuclear da Europa em número de unidades e capacidade instalada. Desde março, a estação está sob a proteção do exército russo. Segundo o Itamaraty, isso é necessário para evitar o vazamento de materiais nucleares e radioativos. As tropas ucranianas continuam a bombardear regularmente Energodar, as aldeias vizinhas e o território do ZNPP adjacente à cidade.