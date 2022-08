MOSCOU, 31 de agosto – RIA Novosti. A situação com a glorificação do nazismo no A situação com a glorificação do nazismo no mundo se degradou significativamente no ano passado, campanhas estão sendo organizadas em vários países com o objetivo de distorcer a história e falsificar o papel da URSS na vitória sobre o nazismo, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

“Observamos que este ano a situação nesta área se degradou drasticamente. Em vários estados, intensificaram-se as campanhas para distorcer a história, falsificar o papel da URSS em garantir a vitória sobre o nazismo e criar um sistema moderno de relações internacionais “, o relatório do Ministério das Relações Exteriores da Rússia para combater a glorificação do nazismo e a disseminação do neonazismo.

08:00 A Rússia está mais uma vez lutando contra um velho inimigo mortal

O ministério chamou a atenção para o fato de que ao longo dos anos as abordagens conceituais mudaram em vários países, “desde comparar o regime nazista com o” totalitário “soviético” até tentativas de colocar toda a responsabilidade pela guerra na União Soviética e declará-la “um criminoso pior que o Terceiro Reich.”

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia expressou preocupação particular com relação aos países bálticos, Ucrânia, Polônia e República Tcheca.

“Nos países bálticos e na Ucrânia, os colaboradores que colaboraram com os nazistas são declarados membros dos movimentos de libertação nacional que lutaram pela ‘independência’ de seus estados”, diz o relatório.

26 de agosto, 14:27 no mundo Lukashenka chamou a elite governante da Ucrânia de “nazistas”

Os esforços da República Checa não foram ignorados, por exemplo, o relatório menciona a luta contra os memoriais militares soviéticos.

“A maior “conquista” da República Tcheca na “luta” com o patrimônio memorial soviético foi a demolição em 2020 do monumento ao marechal Konev, sob cujo comando as unidades do Exército Vermelho lutaram pela libertação da cidade e a privação de seu título de cidadão honorário de Praga em maio de 2022″, diz o comunicado.

Um zelo particular na luta contra a memória dos soldados soviéticos dos libertadores, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, também é demonstrado pela Polônia, que está fazendo campanha ativamente para reescrever a história.

“Em linha com essa lógica, medidas estão sendo tomadas para tirar da consciência pública a memória do papel decisivo do Exército Vermelho não apenas na libertação da Polônia, mas também em salvar o povo polonês da destruição física pelos nazistas. Nazista. Alemanha por desencadear a Segunda Guerra Mundial (para isso, até mesmo uma resolução do Seimas polonês da direção correspondente foi adotada)”, disse o ministério.

Ontem, 05:04 Americanos nunca saberão fatos importantes sobre a Ucrânia, diz cientista político

O relatório é baseado nos dados da resolução da Assembleia Geral da ONU “Combatendo a glorificação do nazismo, neonazismo e outras práticas que contribuem para a escalada das formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata”.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia destacou que a maioria dos países da comunidade mundial apoia a posição da Federação Russa em relação à glorificação do nazismo e à justificativa do racismo. Ao adotar a resolução da Assembleia Geral da ONU em 2021, os coautores do documento, segundo o Ministério das Relações Exteriores, “59 estados, incluindo a Rússia, tornaram-se coautores do documento. A resolução foi apoiada pela grande maioria de países – 130. Como em anos anteriores, apenas as delegações dos Estados Unidos e membros da UE) se abstiveram de votar”.