Casa Branca marca data para primeira ‘conferência da fome’ em décadas – CMIO

A Casa Branca anunciou quando planeja realizar a primeira conferência sobre Fome, Nutrição e Saúde em mais de 50 anos, enquanto os EUA continuam lidando com a inflação galopante, que está afetando os preços dos alimentos em todo o país.

Prevista para ser realizada em 28 de setembro em Washington, DC, a conferência supostamente reunirá “líderes governamentais, acadêmicos, ativistas e americanos de todas as esferas da vida” concentrar-se em questões que afetam milhões de cidadãos que enfrentam a insegurança alimentar em meio ao aumento dos preços.

“Anunciaremos uma estratégia nacional na Conferência que identifica as ações que o governo tomará para catalisar os setores público e privado para impulsionar mudanças transformadoras e abordar as interseções entre alimentação, fome, nutrição e saúde”. lê-se uma declaração da secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

O governo do presidente Biden diz que visa melhorar o acesso e a acessibilidade dos alimentos, capacitar as pessoas a fazer escolhas alimentares saudáveis ​​e aprimorar a pesquisa de segurança alimentar em áreas que sofrem de miséria. Washington afirmou que planeja erradicar completamente a fome nos EUA até 2030.

“Estarei convocando a Conferência da Casa Branca com Fome, Nutrição e Saúde para reunir defensores do combate à fome e nutrição, empresas de alimentos, governos estaduais locais, comitês tribais e territoriais para apresentar nosso plano de combate à fome e melhorar a nutrição para cada americano”, Biden disse em uma declaração em vídeo em maio.













A reunião acontecerá no momento em que a inflação colocou uma pressão notável sobre os orçamentos alimentares de muitas famílias americanas. Os preços das mercearias subiram cerca de 12,2% desde o ano passado, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor.

A inflação atingiu uma alta de 40 anos sob o governo Biden, atingindo 9,1% em junho e atualmente em 8,5%. Com os preços dos alimentos, combustíveis e bens de consumo subindo, o governo Biden continuou a gastar generosamente, com o presidente alocando mais de US$ 54 bilhões desde fevereiro para ajuda militar e econômica à Ucrânia e aprovando uma reforma climática, de saúde e tributária de US$ 739 bilhões. fatura no início deste mês. Embora o projeto de lei seja chamado de ‘Lei de Redução da Inflação’, o Escritório de Orçamento do Congresso observou que sobrecarregará os americanos de classe média com cerca de US$ 20 bilhões em impostos adicionais na próxima década, “insignificante” impacto na inflação.