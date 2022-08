Ativistas dos EUA querem que empresas de cartão de crédito sinalizem compras de armas de fogo – CMIO

Defensores do controle de armas afirmam que isso salvará vidas em meio ao aumento dos tiroteios em massa nos EUA

Defensores do controle de armas estão se apoiando em empresas de cartão de crédito para sinalizar compras legais de armas e munições como “suspeito”, revelou uma campanha dos lobistas anti-armas GunsDownAmerica e Giffords. Os ativistas argumentam que os atiradores em massa têm “explorado” o sistema bancário para obter seus arsenais e que cabe à indústria detê-los.

Giffords twittou no domingo um link para a campanha do GunsDownAmerica para pressionar MasterCard, Visa e American Express a sinalizar essas compras “da mesma forma que relatam padrões conhecidos de roubo de identidade, fraude ou tráfico de seres humanos para autoridades policiais.” Os grupos são parceiros na campanha.

Para sinalizar as compras, as empresas teriam que reclassificar cerca de 9.000 lojas de armas autônomas sob um código de categoria de comerciante específico, o identificador usado pelos processadores de pagamento para analisar os gastos dos clientes. Atualmente, não há código específico para lojas de armas, que geralmente são listadas como “artigos esportivos” lojas – uma brecha que os defensores do controle de armas insistem que deve ser fechada.













GunsDownAmerica acusou os processadores de cartão de crédito de bloquear um esforço já em andamento para fechá-lo, alegando estar funcionando “de perto” com o Amalgamated Bank e Giffords, de propriedade do sindicato, para criar o código da categoria. Seu fracasso em abraçar tal “reformas que salvam vidas” equivale a “empoderando atiradores em massa”, acusou o grupo.

“Os atiradores em pelo menos 5 tiroteios em massa estocaram armas e munição usando cartões de crédito e mataram 145 pessoas”, Giffords, fundada pela ex-congressista do Arizona e vítima de tiro Gabby Giffords, escreveu em seu tweet promocional.

O site do GunsDownAmerica descompacta parcialmente essas estatísticas, relatando que o atirador da boate Pulse, Omar Mateen, cobrou US$ 26.000 em armas e munição em apenas 12 dias enquanto planejava seu massacre. Outros atiradores cujas compras foram usadas como exemplos de oportunidades perdidas para as empresas financeiras salvarem vidas teriam sido menos óbvios para o analista médio. O atirador de Las Vegas, Stephen Paddock, cobrou US$ 94.000 em cartões de crédito para acumular seu arsenal, mas isso foi em um período de 12 meses, diminuindo a chance de descoberta por meio de reconhecimento de padrões.

A campanha não é o primeiro esforço do GunsDownAmerica para usar a vergonha pública para pressionar o setor financeiro a reprimir a venda de armas, um objetivo que até agora tem sido impossível de alcançar por meio de canais legislativos. Pouco depois de ser fundado em 2018, o grupo solicitou à Visa que se recusasse a processar vendas de empresas que vendiam ou fabricavam “armas de assalto”, um termo não técnico geralmente usado para se referir ao AR-15 e rifles semiautomáticos semelhantes. A Visa se recusou a participar.