Cientistas do clima pedem desobediência civil — CMIO

A revista Nature Climate Change publicou um artigo pedindo aos climatologistas que se engajem na desobediência civil para salvar o planeta

Climatologistas de todo o mundo devem deixar seus laboratórios e não apenas ir às ruas, mas se envolver em atos de desobediência civil para focar a atenção no desastre climático iminente, argumentou um grupo de cientistas em um artigo publicado pela revista Nature Climate Change.

O grupo, composto por cinco cientistas climáticos e um cientista político especializado em estudos de desobediência civil, culpou “inação dos governos, indústria e sociedade civil” pelo desastre potencialmente iminente e alertou que “O tempo é curto para garantir um futuro habitável e sustentável.”

Aqueles “com perícia” quem é “dispostos a transmitir suas preocupações de uma maneira mais intransigente” pode recorrer à desobediência civil, o grupo então afirma, elogiando tais táticas por sua “potencial para eliminar a miríade de complexidades e confusão em torno da crise climática” e os seus “eficácia como ato comunicativo”. Os co-autores também citaram a ativista climática adolescente, Greta Thunberg, que certa vez convocou seus seguidores a “agir como se estivesse em uma crise.”

Os cinco cientistas britânicos e um suíço admitiram que todos eles “participou e ofereceu apoio a grupos que realizam desobediência civil para pressionar pela ação climática”.













Os seis cientistas deixaram de lado qualquer possível crítica de que eles ou seus colegas estariam abandonando a imparcialidade ao participar de tais protestos. “Modos tradicionais de pesquisa e comunicação” não atendem às necessidades dos tempos modernos, argumentaram, acrescentando que “a noção generalizada de que a apresentação sóbria de evidências” por um cientista aos que estão no poder serviria aos melhores interesses da humanidade “não é em si uma perspectiva neutra” mas supostamente um “ingénuo” posição cimentando o status quo.

“Enquanto isso, chegamos há muito tempo ao ponto em que a desobediência civil por parte dos cientistas se tornou justificada”. argumentaram os co-autores. As nações ocidentais e o Reino Unido em particular já testemunham atos de desobediência civil em nome da proteção do clima há algum tempo, sendo o Extinction Rebellion (XR) um dos grupos mais visíveis usando essas táticas.

Embora a XR afirme ser uma organização não-violenta, ela tem sido frequentemente acusada de vandalismo e entrou em confronto com a polícia em várias ocasiões. Uma de suas cofundadoras, Gail Bradbrook, foi presa no Reino Unido no ano passado por suspeita de fraude depois que seu movimento pediu “desobediência da dívida”.