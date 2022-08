Reservas de petróleo dos EUA perto de baixa de quatro décadas – CMIO

O presidente Joe Biden comeu os estoques de emergência da América para reduzir os preços do gás

A Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA está em seu nível mais baixo desde 1984, de acordo com dados recentemente publicados do Departamento de Energia. Embora Biden tenha contado com o esvaziamento das reservas dos EUA para reduzir os preços do gás, seu governo não tem planos de reabastecer os estoques até depois do próximo ano.

Os EUA esvaziaram 18 milhões de barris de petróleo bruto da reserva em agosto, deixando o estoque atual em 450 milhões de barris na sexta-feira. A Casa Branca autorizou a venda de 20 milhões de barris no final de julho, além dos 125 milhões de barris já vendidos nos primeiros seis meses do ano.

Os preços do gás dispararam sob Biden, com os republicanos culpando as políticas de energia verde do presidente e a repressão à produção doméstica de petróleo. O preço da gasolina subiu de uma média de US$ 2,28 por galão em dezembro de 2020 para US$ 3,40 um ano depois. Com os mercados se recuperando do conflito na Ucrânia e Biden embargando as importações russas de petróleo, o galão médio custou um recorde de US$ 5 em junho.













No entanto, o Departamento do Tesouro estimou no mês passado que os preços teriam subido mais 40 centavos por galão se Biden não tivesse aberto a reserva. Agora, com quase 150 milhões de barris vendidos, os preços voltaram ao nível de fevereiro de US$ 3,85, de acordo com dados ao vivo da American Automobile Association na segunda-feira.

Parte do petróleo liberado por Biden foi vendido para refinarias estrangeiras, com quase um milhão de barris indo para uma subsidiária da Sinopec, uma empresa chinesa que anteriormente recebeu bilhões de dólares em investimentos de um fundo de ações de propriedade parcial do filho de Biden, Hunter.

O governo Biden vendeu cerca de um quarto das reservas de petróleo dos EUA este ano, e ainda não está claro por quanto tempo o governo planeja drenar o estoque. A Casa Branca anunciou no mês passado que a reserva não será reabastecida até que “provável” após o exercício de 2023.