Joe Rogan revela ‘lição’ da pandemia — CMIO

O principal podcaster do Spotify aconselhou os americanos a ‘votar nos republicanos’ nas próximas eleições de meio de mandato

Os americanos que perderam empregos, dinheiro e negócios durante as paralisações do Covid-19 devem votar nos republicanos nas próximas eleições de meio de mandato, disse o principal apresentador de podcasts do Spotify, Joe Rogan, a seu convidado, o quarterback do Green Bay Packers, Aaron Rodgers, durante seu programa de sábado.

Rogan raciocinou que agora que a pandemia acabou – se não oficialmente, pelo menos implicitamente na retirada das autoridades de saúde dos mandatos e testes constantes que caracterizaram os últimos dois anos – “as pessoas vão reconhecer que alguns erros graves foram cometidos e não repetir aqueles.”

“Isso é o melhor que você pode tirar disso. Mas no que diz respeito à compensação para todas aquelas pessoas que foram forçadas a fechar seus negócios e manter suas portas fechadas e perderam tudo o que trabalharam por décadas para construir…,” ele disse.













Questionado por Rodgers o que ele diria a essas pessoas, Rogan respondeu rindo e dizendo “Votem republicano.” O comentarista esportivo citou um artigo recente da AP que descreveu um “mudança política” na demografia dos eleitores em que dois terços daqueles que mudaram seu registro partidário no ano passado se tornaram republicanos e revelaram que a tendência estava afetando todas as regiões dos EUA, provavelmente representando uma ameaça à maioria dos democratas no Congresso.

Rogan elogiou o governador da Flórida, Ron DeSantis, por sua determinação em manter a Flórida aberta para a maioria de seus residentes, protegendo as massas”.liberdade” enquanto protege os idosos e vulneráveis ​​do vírus.

Demonizado como “DeathSantis” por americanos pró-bloqueio por sua recusa em manter os negócios fechados e exigir máscaras e vacinas, o político republicano é amado entre muitos em seu próprio partido e há rumores de que está considerando alavancar sua popularidade pandêmica em uma corrida presidencial, uma ideia que Rogan expressou anteriormente. suporte para.

O controverso apresentador de podcast foi criticado durante a pandemia por usar sua plataforma massiva para chamar a atenção para o trabalho de ‘dissidentes’ do Covid-19 como o virologista Robert Malone e o cardiologista Peter McCullough, que foram regularmente criticados na grande mídia por ir contra a ortodoxia do bloqueio.

A decisão de Rogan de tomar ivermectina quando adoeceu com Covid-19 – um medicamento antiparasitário que está na lista de medicamentos essenciais da OMS, mas não era um tratamento aprovado para o vírus – foi igualmente denunciada como irresponsável, com âncoras da CNN acusando-o de comer “vermífugo de cavalo” em referência a uma formulação veterinária do medicamento.