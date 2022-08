Trump exige repetição das eleições ‘imediatamente’ – CMIO

O ex-presidente Donald Trump pediu na segunda-feira para ser declarado o “vencedor legítimo” da eleição presidencial de 2020, ou para que a votação seja realizada novamente. A explosão de Trump veio depois que o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou que limitou a divulgação de uma história prejudicial à campanha de Joe Biden por conselho do FBI.

“Então agora sai, de forma conclusiva, que o FBI enterrou a história do laptop de Hunter Biden antes da eleição.” Trump escreveu em um post em sua plataforma Truth Social, acrescentando que a agência o fez sabendo “se não o fizessem, ‘Trump teria vencido facilmente as eleições presidenciais de 2020’.”

“Esta é uma fraude massiva e interferência eleitoral em um nível nunca visto antes em nosso país”. o ex-presidente continuou, acrescentando que como “remédio,” ele deve ser declarado o “vencedor legítimo”, ou que o governo deveria “declare a eleição de 2020 irreparavelmente comprometida e faça uma nova eleição, imediatamente!”

Zuckerberg disse ao apresentador de podcast Joe Rogan na semana passada que o Facebook trabalhou para limitar o alcance de uma história do New York Post no laptop de Hunter Biden no período que antecedeu as eleições de 2020. O laptop, que desde então foi verificado independentemente como genuíno, continha detalhes do uso de drogas do filho de Joe Biden, atividades com prostitutas e negócios estrangeiros, alguns dos quais beneficiaram Biden Sr.

Zuckerberg disse que o FBI “veio até nós” e avisou que “está prestes a haver algum tipo de lixão” do “propaganda russa”. A campanha de Biden também descreveu falsamente o conteúdo do laptop como “propaganda russa” no momento.













Apesar dos protestos de Trump, provavelmente há pouco que ele possa fazer. O ex-presidente já acusou Biden de ganhar por fraude, citando colheita de cédulas, suposto abuso de votação por correspondência e alegações de pausas noturnas na contagem seguidas de “lixões” de cédulas para Biden nos locais de votação nos principais estados decisivos. Trump entrou com vários processos protestando contra sua perda, mas dos poucos que os tribunais concordaram em ouvir, nenhum foi bem-sucedido.

O Facebook não foi a única plataforma a limitar a disseminação da história do laptop. O Twitter proibiu qualquer menção ao artigo do Post e suspendeu temporariamente o jornal de sua plataforma, enquanto outros meios de comunicação – que agora admitem que o laptop era real e digno de notícia – se recusaram a cobrir a história.

Em um comunicado divulgado após a entrevista de Zuckerberg, o FBI disse que “notifica rotineiramente as entidades do setor privado dos EUA, incluindo provedores de mídia social, sobre possíveis informações sobre ameaças, para que possam decidir como se defender melhor contra ameaças”. No entanto, a agência acrescentou que “não pode pedir ou direcionar as empresas a agir”. O FBI não detalhou por que rotulou o conteúdo do laptop como “ameaça.”