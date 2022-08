Ao contrário do petróleo e do gás, convicções ideológicas não manterão os europeus aquecidos no inverno, alertou o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto

A política da Europa Ocidental de rejeitar a energia russa, mesmo na ausência de alternativas adequadas, pode levar a um colapso sistêmico quando o público ficar sem calor neste inverno, alertou o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, na segunda-feira. “Todas essas declarações … da Europa Ocidental sobre a questão do fornecimento de energia simplesmente não funcionam com o inverno se aproximando”, Szijjarto explicou em uma reunião de diplomatas de seu país, segundo a agência de notícias Sputnik. O ministro das Relações Exteriores destacou que, embora “declarações ideológicas, políticas, de comunicação com apoio efetivo da mídia internacional podem facilmente inflar balões que cobrem os olhos das pessoas”, toda a ideologia do mundo não manterá os cidadãos da UE aquecidos quando o inverno se aproximar. É muito difícil explicar a alguém no inverno que não está frio quando não há aquecimento.









Insistindo que a Hungria ainda não havia caído nessa armadilha, ele alertou que a pressão de outros governos da UE só iria piorar, já que a atual ordem mundial “está se aproximando de um enorme colapso, quase na velocidade de um asteroide”. As fontes russas são essenciais para a segurança energética europeia, argumentou ele, sugerindo que, sem elas, o descontentamento social poderia levar ao colapso sistêmico. Não só a Hungria não vai falar de sanções à energia russa, mas outras nações vão apoiá-la discretamente sobre o assunto – mesmo que não o façam publicamente, disse Szijjarto aos embaixadores. Embora Budapeste tenha resistido aos pedidos de todo o bloco por um embargo ao petróleo e gás russos desde que a ideia começou a circular entre os políticos da UE, outros estados que exigiam que Moscou fosse punida pela Ucrânia rapidamente perceberam que nenhuma outra fonte de energia pode compensar pela perda de suprimentos russos. Os custos de eletricidade na Alemanha e na França atingiram recordes na sexta-feira, impulsionados pela ameaça de Moscou de desligar a última turbina operacional do oleoduto Nord Stream 1 para manutenção de três dias. Esses países estão longe de ser os únicos a sentir o impacto das sanções que deveriam punir a Rússia, no entanto, e os europeus de todas as nacionalidades estão estocando o combustível que têm – seja lenha ou carvão – para o longo inverno que se avizinha.

