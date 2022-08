Vizinhos reagem à agitação mortal no Iraque – CMIO

O governo iraniano decidiu fechar a fronteira do país com o Iraque na segunda-feira em resposta aos violentos confrontos em Bagdá. Dezenas de pessoas foram feridas e mortas em confrontos entre os seguidores do clérigo iraquiano Muqtada al-Sadr, milícias rivais e forças de segurança, desencadeados por um impasse político.

As passagens de fronteira terrestre para o Iraque permanecerão fechadas até novo aviso, disse o vice-ministro do Interior do Irã, Majid Mirahmadi, à agência de notícias Mehr na noite de segunda-feira, acrescentando que a decisão foi tomada devido à agitação no Iraque e para garantir a segurança dos peregrinos iranianos. O aeroporto internacional de Teerã também anunciou que todos os voos para Bagdá foram cancelados.

A Embaixada do Irã em Bagdá pediu aos cidadãos iranianos atualmente no Iraque que evitem viajar para a capital do país, bem como para as cidades de Kadhimiya e Samarra, e observem o toque de recolher declarado pelas autoridades iraquianas na segunda-feira.

Enquanto isso, a Embaixada do Kuwait no Iraque instou seus cidadãos a deixar o país ou adiar os planos de viagem, informou a agência de notícias estatal Kuna na segunda-feira.

Mais tarde, a Turquia emitiu um alerta de viagem próprio, pedindo aos cidadãos que evitassem Bagdá enquanto expressava esperanças de que as negociações resolveriam os distúrbios.

“A Turquia está preocupada com os desenvolvimentos no Iraque irmão. Esperamos que os atuais conflitos políticos sejam resolvidos pacificamente e por meio de um diálogo inclusivo, e que a paz e o bem-estar do povo iraquiano sejam garantidos”. O Ministério das Relações Exteriores de Ancara disse em um comunicado.

Confrontos entre forças de segurança e apoiadores do influente clérigo xiita Muqtada al-Sadr eclodiram em Bagdá nesta segunda-feira, depois que al-Sadr anunciou que estava deixando a política para sempre após meses de tentativas fracassadas de formar um governo diante da oposição de facções rivais.













Centenas de manifestantes invadiram a fortificada Zona Verde de Bagdá, que abriga o palácio presidencial, bem como as embaixadas dos EUA e outras embaixadas estrangeiras. O governo interino do primeiro-ministro iraquiano Mustafa al-Kadhimi respondeu com o envio de tanques e veículos blindados ao redor da Zona Verde e declarando um toque de recolher efetivo às 15h30, horário local, posteriormente estendido para todo o país.

Pelo menos 17 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas, informou a Reuters, citando fontes policiais e médicas, enquanto a AFP disse que cerca de 270 pessoas sofreram vários ferimentos. Al-Sadr mais tarde anunciou uma greve de fome, pedindo o fim da violência política.