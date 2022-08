Estoques de artilharia dos EUA ‘desconfortavelmente baixos’ após ajuda à Ucrânia – WSJ – CMIO

“Não está no nível que gostaríamos de entrar em combate”, o funcionário acrescentou, embora tenha observado que, como os EUA não estão diretamente envolvidos em nenhum grande conflito, as rodadas de 155 mm ainda não chegaram “crítico” níveis.

A redução de suprimentos levou o Exército a realizar uma “mergulho profundo na base industrial de munições”, em que determinará como manter seus próprios suprimentos, mantendo o ritmo atual de ajuda às forças ucranianas. Os Estados Unidos destinaram quase US$ 14 bilhões em suprimentos diretos de armamento para Kiev somente neste ano.













Os militares também pediram aos legisladores que autorizem US$ 500 milhões em atualizações para as fábricas de munição do Exército, embora o WSJ relate que a escassez não se deva à falta de financiamento, já que o último pedido de orçamento do presidente dos EUA, Joe Biden, de US$ 773 bilhões, provavelmente cobrirá os custos de reabastecimento.

De acordo com um funcionário do setor contatado pelo Journal, os fornecedores podem levar até 18 meses para fabricar novas munições a partir do momento em que os pedidos são feitos, enquanto armas mais sofisticadas, como mísseis, provavelmente levarão muito mais tempo. Embora o Exército e outros ramos continuem a cumprir os contratos existentes com os produtores de munição, eles não assinaram acordos para explicar a crescente escassez.

Desde que Washington intensificou suas entregas de armas a Kiev em fevereiro, alguns fornecedores dizem que o Pentágono simplesmente não está comunicando as necessidades dos militares, que criaram “atrasos” e deixou empreiteiros “incapaz de se preparar para mais produção”, a saída informou.