Indústria francesa deve reduzir consumo de energia – PM — CMIO

A França será forçada a introduzir racionamento de energia neste inverno se a Rússia interromper o fornecimento de gás para a Europa e as empresas não tomarem medidas para reduzir o consumo, alertou a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne na segunda-feira.

Falando em uma conferência em Paris realizada pelo Movimento das Empresas da França (MEDEF) – a maior federação patronal da França – Borne começou mencionando as sanções impostas a Moscou pelo conflito na Ucrânia, e agradeceu às empresas que se retiraram do mercado russo para garantir “estas sanções são eficazes.”

No entanto, o primeiro-ministro reconheceu que as sanções saíram pela culatra em Paris na forma de inflação, e a Rússia ainda pode interromper as entregas de gás em resposta. Se Moscou fizer isso, a Europa enfrentará “enormes consequências”, já que tem “sem alternativas imediatamente disponíveis” – e a França, embora menos exposta a esse risco em comparação com seus vizinhos, não estará segura, explicou Borne.

“Diante do risco de desabastecimento, há apenas uma opção: reduzir o consumo de energia” ela disse aos líderes empresariais presentes.

“Sugiro que administremos essa redução juntos. Se não o fizermos, se todos não fizerem sua parte, podem ocorrer cortes brutais de gás em pouco tempo, com sérias consequências para nossa economia e sociedade”, disse. Borne avisou.













A principal prioridade da França agora é “parar qualquer consumo de energia que não seja vital”, que é o ponto do “plano de sobriedade energética” anunciado pelo presidente francês Emmanuel Macron em julho, disse o primeiro-ministro. “Este plano é um pacto que estamos propondo a você: economizar energia por opção em vez de enfrentar apagões impostos pela força.”

Os custos de eletricidade na Alemanha e na França atingiram recordes na sexta-feira, impulsionados pelo plano de Moscou de desligar a última turbina operacional do oleoduto Nord Stream 1 para manutenção de três dias. Eles não são os únicos países que sentem o impacto das sanções contra a Rússia. Pessoas em toda a Europa estão estocando qualquer combustível que possam obter – incluindo lenha e carvão – para o longo inverno que se avizinha.

Na semana passada, Macron disse que a França estava caminhando para o “fim da abundância” e terá que fazer sacrifícios.