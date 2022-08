Polônia alerta para ‘implosão’ da UE por conflito na Ucrânia — CMIO

Um racha está crescendo entre os partidários ferrenhos de Kiev e aqueles que querem “negócios como sempre” com a Rússia, disse o primeiro-ministro polonês

Uma crescente divisão dentro da UE sobre o conflito na Ucrânia pode implodir o bloco, disse o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki à mídia francesa nesta segunda-feira. Isso ocorre porque certos estados membros preferem buscar a paz em vez de ficar com Kiev até que ela prevaleça em sua luta contra a Rússia, disse o líder polonês.

Falando ao jornal Le Figaro, Morawiecki indicou que a Rússia se esforçaria para persuadir o Ocidente a acabar com as hostilidades na Ucrânia e voltar a “negócios, como sempre,” aproveitando as divisões entre os membros da UE sobre o assunto.

“Então, sim, existe uma ameaça de implosão. Por isso é tão importante manter um diálogo entre nós, encontrar compromissos e um denominador comum,” ele disse.

Na segunda-feira, Morawiecki se encontrou com o presidente francês Emmanuel Macron. Segundo o primeiro-ministro polonês, os dois discutiram o conflito na Ucrânia, como "forçar as tropas russas a se retirarem," bem como os problemas econômicos da UE. O líder polonês disse que ele e Macron compartilham uma visão comum para fortalecer as capacidades militares do bloco.













No entanto, Morawiecki admitiu que ele e o líder francês têm várias diferenças sobre a Ucrânia, dizendo que, embora ambos acreditem que a unidade europeia deve ser defendida, Macron faria melhor se falasse menos com o presidente russo, Vladimir Putin, e mais com o líder ucraniano, Vladimir Zelensky. .

“A minha opinião é que Zelensky merece todo o apoio francês, porque luta pelos valores europeus mais importantes, pela liberdade, justiça, soberania. Ele deve ser o principal destinatário dos telefonemas do Palácio do Eliseu”, observou Morawiecki.

Ele também disse que, se a Polônia mantivesse a presidência rotativa da UE, pressionaria a apreensão de ativos russos, que agora estão congelados, porque “este tipo de sanções poderia realmente ameaçar a Rússia.”

Os comentários de Morawiecki vêm depois que o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, admitiu no domingo que o bloco enfrentaria “grandes desafios” devido às sanções anti-russas que impôs a Moscou por causa do conflito na Ucrânia.

Enquanto isso, o Politico informou na segunda-feira que a Alemanha e a França se manifestaram contra a proibição total de vistos para cidadãos russos, o que aparentemente frustrou alguns falcões russos na UE, que estão pedindo uma reação mais forte contra Moscou.