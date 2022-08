EUA registram primeira morte ligada à varíola dos macacos — CMIO

O condado de Harris, que abriga a cidade de Houston, é o maior condado do Texas e o terceiro mais populoso dos EUA, com mais de 4,7 milhões de habitantes.

O vírus semelhante à varicela causa bolhas e pústulas duradouras e dolorosas, mas geralmente não é fatal. No final de julho, a Espanha e o Brasil registraram as primeiras mortes relacionadas à varíola fora da África, onde o vírus é endêmico. Monkeypox é transmitido principalmente através de fluidos corporais e contato pele a pele, bem como tocar roupas ou roupas de cama usadas por uma pessoa infectada.

Cerca de 50.000 casos de varíola dos macacos foram relatados em todo o mundo em 30 de agosto. De acordo com um relatório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA no início deste mês, 99% dos pacientes americanos “eram homens, com 94% dos que fizeram sexo recentemente com homens”. Desde então, no entanto, casos foram relatados entre várias mulheres e crianças também.

O CDC até montou um “guia de sexo seguro” para conter a propagação da varíola, exortando as pessoas a evitar “contato sexual anônimo” e “festas de sexo privadas e públicas”.