Vucic desligou a geladeira e as luzes da residência para economizar

No final de julho, Vučić informou que as altas temperaturas nos Balcãs Ocidentais levaram a níveis mais baixos de água no Danúbio e problemas com o transporte de carvão, por um lado, e aumento do consumo de eletricidade, por outro. Segundo ele, devido à crise energética e ao aumento dos preços da energia no mundo , as autoridades do país de fato introduziram um estado de emergência até 31 de março de 2023.