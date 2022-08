Ex-presidente russo faz previsão sombria do preço do gás — CMIO

Dmitry Medvedev atualiza sua perspectiva anterior, dizendo que os preços do gás na UE subirão para € 5.000 em 2022

O ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, divulgou uma previsão atualizada para os preços do gás na União Europeia, dizendo que eles dispararão para € 5.000 até o final do ano atual.

“Dado o aumento dos preços do gás para € 3.500 por mil metros cúbicos, devo aumentar o preço projetado para € 5.000 até o final de 2022”, Medvedev postou em seu canal Telegram, dirigindo-se a chefes de estado e governos da UE.

“Com os melhores cumprimentos,” Medvedev, que atualmente é vice-presidente do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, escreveu no final da mensagem.

Junto com a projeção sombria, Medvedev compartilhou uma pintura “Farther Gas”, do artista primitivista moderno da Rússia Vasya Lozhkin.

No início da semana, Medvedev havia dito que os preços do gás na UE poderiam chegar a € 4.000 por mil metros cúbicos até o final de 2022. Ele havia previsto anteriormente que o preço do gás na Europa chegaria a € 2.000 por mil metros cúbicos como resultado. da suspensão da certificação do projeto do gasoduto Nord Stream 2.

Na sexta-feira, os preços spot do gás natural na Europa continuam subindo com os futuros de setembro no hub TTF na Holanda saltando para quase US$ 3.500 por mil metros cúbicos, marcando um recorde desde 1996. O aumento semanal foi de quase US$ 1.000, ou 40%.

