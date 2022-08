Berlim prepara a nacionalização da Gazprom Germania – mídia — CMIO

As autoridades do país já haviam rejeitado planos de nacionalizar a empresa

O governo federal em Berlim criou secretamente uma holding para nacionalizar a ex-subsidiária alemã da Gazprom em um futuro próximo, informou o Welt am Sonntag no domingo.

A Gazprom Germania havia sido renomeada anteriormente como Securing Energy for Europe (SEFE) e foi gerenciada pela Federal Grid Agency. Enquanto isso, a nova holding recebeu um nome semelhante a SEFE – Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG).

Dois advogados do escritório de advocacia CMS Hasche Sigle foram nomeados diretores administrativos da nova holding.

A Gazprom Germania, uma subsidiária da gigante russa de gás Gazprom, costumava operar algumas das maiores instalações de armazenamento de gás natural do país. A empresa foi apreendida como parte das sanções relacionadas à Ucrânia à Rússia.













Em junho, a Bloomberg informou que o governo alemão planejava alocar até € 10 bilhões (US$ 10,4 bilhões) para resgatar a Gazprom Germania, que foi confiscada pelo regulador de energia do país em abril. Naquela época, o regulador disse que administraria a empresa no interesse da Alemanha e da Europa.

Em resposta à apreensão, a Gazprom deixou de fornecer gás à empresa, que chegava a cerca de 10 bilhões de metros cúbicos por dia, e em 11 de maio, a Gazprom Germania foi alvo de sanções pela Rússia. A empresa foi posteriormente evitada por parceiros comerciais e enfrentou problemas de liquidez, arriscando o colapso dos principais varejistas de gás na Alemanha e no Reino Unido.

O Ministério da Economia da Alemanha disse que estava ciente da holding e que seu estabelecimento era uma medida de precaução para quaisquer medidas de reestruturação.

“É uma instituição puramente preventiva que atualmente existe apenas como um escudo de direito societário”. um porta-voz do ministério disse a Welt am Sonntag.

