China enviou 24 aviões e 11 navios de guerra para Taiwan

“A partir das 17h (12h de Moscou) de 30 de agosto, as forças armadas de Taiwan registraram a atividade de 24 aeronaves e 11 navios do Exército Popular de Libertação da China no mar e no espaço aéreo perto de Taiwan”, disse o comunicado.

A situação ao redor da ilha se agravou após a visita da presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi. Em resposta à viagem, Pequim lançou exercícios militares maciços na costa de Taiwan, impôs sanções a duas fundações taiwanesas, a própria Pelosi e sua família, e outras medidas. O Ministério das Relações Exteriores da China colocou a responsabilidade por todas as consequências negativas em Washington e Taipei.

No final da semana passada, após relatos da chegada da quarta delegação norte-americana em um mês a Taiwan, a China anunciou a retomada das manobras militares no espaço aéreo e marítimo da ilha.

As relações oficiais entre o governo central da China e sua província insular se romperam em 1949, depois que as forças do Kuomintang de Chiang Kai-shek, derrotadas em uma guerra civil com o Partido Comunista, se mudaram para Taiwan. Os contatos comerciais e informais entre a ilha e a China continental foram retomados no final da década de 1980.