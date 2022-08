WASHINGTON, 30 de agosto – RIA Novosti. O Departamento de Defesa dos EUA admite que é improvável que o potencial militar da Ucrânia seja suficiente para alcançar “sucesso significativo” no sul, relata o New York Times, citando fontes.

O Ministério da Defesa da Rússia informou na segunda-feira que as Forças Armadas russas repeliram a ofensiva das tropas ucranianas nas regiões de Nikolaev e Kherson, que realizaram sob ordens diretas de Vladimir Zelensky. Segundo a agência, as tropas ucranianas perderam mais de 560 pessoas, 26 tanques e dois aviões de ataque durante a tentativa ofensiva.

“O Pentágono continua desconfiado se as atuais capacidades militares da Ucrânia são suficientes para alcançar um sucesso significativo”, escreveu o jornal, citando um funcionário do Departamento de Defesa dos EUA.

Durante a operação especial, os militares russos assumiram o controle da região de Kherson e da parte Azov da região de Zaporozhye, ocupando grandes cidades como Kherson, Melitopol e Berdyansk, e isolando a Ucrânia do Mar de Azov. Novas administrações foram formadas em ambas as regiões, canais de TV e estações de rádio russos estão transmitindo, as ligações comerciais e de transporte com a Crimeia estão sendo restauradas. As regiões anunciaram planos para se tornar parte da Rússia. Além disso, depois de oito anos, o Canal da Crimeia do Norte foi desbloqueado, a água flui novamente para a península.