Governo de Taiwan diz que ilha aumentará orçamento militar

PEQUIM, 30 de agosto – RIA Novosti. O aumento recorde no orçamento militar de Taiwan se deve à intenção do governo de estimular sua própria produção de equipamentos militares, disse o chefe taiwanês Tsai Ing-wen na terça-feira durante uma visita à base da força aérea nas Ilhas Penghu (Ilhas Pescador).

A Casa Branca disse que continuará a ajudar Taiwan no campo da segurança

“O principal objetivo do atual aumento do orçamento de defesa é promover nossa própria construção de nossos navios, nossa própria construção de aeronaves, bem como melhorar a qualidade das armas, reabastecer munição, melhorar a condição das tropas de reserva”, disse Tsai. Ing-wen, cujas palavras lideram o escritório do chefe da administração.