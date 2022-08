Alemanha ajuda preços do gás a recuar — CMIO

Os preços europeus do gás natural caíram para seu nível mais baixo desde abril na segunda-feira, depois que a Alemanha anunciou que está enchendo os estoques de gás mais rapidamente do que o planejado antes da temporada de inverno.

Os futuros de primeiro mês de TTF holandeses caíram até 16%, para € 286 por megawatt-hora, revertendo o aumento de cerca de 40% da semana passada, enquanto os futuros de setembro caíram 12%, para € 297 por megawatt-hora.

De acordo com o ministro da Energia da Alemanha, Robert Habeck, Berlim está planejando cumprir sua meta de outubro de ter os depósitos cheios até 85% já em setembro.

“As empresas poderão então retirar gás das instalações de armazenamento conforme planejado durante o inverno para também abastecer a indústria e as residências”. Habeck disse à revista Der Spiegel.













De acordo com um documento do Ministério da Economia do país visto pela mídia, o gás natural liquefeito (GNL) também deverá ser entregue à Alemanha através da França depois que as nações resolverem questões técnicas que dificultavam o abastecimento.

Os preços do gás natural em todo o continente aumentaram dramaticamente recentemente devido à diminuição do fornecimento da Rússia, interrupções na Noruega, bem como aumento da concorrência pelo fornecimento de GNL em meio à pior crise de energia em décadas.

Também estão crescendo as preocupações de que a gigante russa de energia Gazprom não retomará as entregas através do principal oleoduto Nord Stream 1 após uma parada de manutenção de três dias que começa em 31 de agosto.

Os governos da UE concordaram com algumas medidas para aliviar a crise energética e reservaram quase 280 bilhões de euros para ajudar empresas e famílias a lidar com a situação. O bloco também deve convocar uma reunião de emergência dos ministros de energia para discutir medidas para combater o aumento nos preços da energia.

