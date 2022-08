Zelensky e Macron discutiram missão da AIEA à central nuclear de Zaporozhye à noite

MOSCOU, 30 de agosto – RIA Novosti. Volodymyr Zelensky teve uma conversa off-the-record com o presidente francês Emmanuel Macron à noite, a missão da AIEA à usina nuclear de Zaporozhye foi discutida, informou o RBC-Ucrânia na terça-feira, citando o secretário de imprensa de Zelensky, Serhiy Nikiforov.

“Zelensky teve uma conversa off-the-record com o presidente francês Emmanuel Macron… Durante a conversa, os líderes dos dois países discutiram a missão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), sua cronologia, logística e principalmente questões de segurança. “, escreve o jornal, citando Nikiforov.

Na segunda-feira, o chefe da AIEA, Rafael Grossi, disse que a missão da entidade já se dirige à usina nuclear de Zaporozhye e chegará ao local nesta semana. Mikhail Ulyanov, representante permanente da Federação Russa junto a organizações internacionais em Viena, informou à RIA Novosti que a missão inclui cerca de uma dúzia de funcionários do secretariado da AIEA que lidam com questões de salvaguardas e segurança nuclear. Eles são acompanhados por uma grande equipe de funcionários da ONU que lidam com questões de logística e segurança.