Um em cada quatro britânicos não ligará o aquecimento neste inverno – estudo – CMIO

Alguns cidadãos do Reino Unido planejam tomar a decisão drástica de economizar em suas contas, sugere pesquisa

Quase um em cada quatro adultos na Grã-Bretanha não planeja ligar o aquecimento neste inverno, já que as contas de energia devem disparar, informou o The Independent na segunda-feira, citando o pesquisador Savanta ComRes.

De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa nos dias 29 e 30 de julho, antes do anúncio do novo teto de preço, o número é ainda maior para pais com filhos menores de 18 anos.

O estudo mostra que 23% dos entrevistados (mais de 2.000 adultos) disseram que não ligam o aquecimento. Sete em cada dez (69%) indicaram que ligariam menos o aquecimento e um em cada dez (11%) disse que faria um empréstimo, sendo que este último número aumenta para aqueles com filhos menores de 18 anos (17%).

A pesquisa ocorre em meio a alertas de um inverno terrível, já que o teto do preço da energia deve aumentar 80% até outubro, elevando a conta anual da família média de £ 1.971 para £ 3.549 (US $ 2.300 para US $ 4.150).

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Segundo o The Independent, os Liberal Democrats, que encomendaram a pesquisa, alertaram que as famílias britânicas estão sendo forçadas a fazer escolhas difíceis, com o país “à beira da pior crise de custo de vida em um século.”

“Famílias e pensionistas em todo o país estão tomando decisões desoladoras porque o governo não conseguiu salvá-los”. a porta-voz do Gabinete dos Liberais Democratas, Christine Jardine, disse, acrescentando: “É um escândalo nacional que os pais tenham que escolher entre aquecer suas casas e alimentar seus filhos. Não deveria ser assim.”

Jardine alertou que um “catástrofe econômica” é “apenas um mês de distância”, colocando a culpa no “Governo zumbi em Westminster e dois candidatos à liderança vivendo em outro planeta.”

