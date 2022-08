Musk rescinde acordo de fusão com o Twitter por novos motivos

Em abril, Musk ofereceu US$ 44 bilhões pelo Twitter, mas depois exigiu verificar nos dados da empresa se o número de contas falsas usadas, inclusive para spam, não excede 5%. Segundo Musk, a rede social subestimou o número dessas contas e também não forneceu informações suficientes quando solicitadas. Ele também estava insatisfeito com a política de pessoal da empresa. E mais tarde, em 8 de julho, Musk notificou o Twitter de que estava se recusando a comprá-lo. A rede social entrou com uma ação contra o empresário no Tribunal de Justiça de Delaware.