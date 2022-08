Ministério das Relações Exteriores pede que todas as partes no Iraque renunciem à violência

MOSCOU, 30 de agosto – RIA Novosti. Moscou pede a todas as partes no Iraque que adotem uma abordagem responsável e renunciem à violência, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

Ela observou que Moscou está acompanhando de perto o desenvolvimento da situação política interna no Iraque amigável. Desde o final de julho, protestos em massa continuam em Bagdá. Os manifestantes ocuparam vários prédios do governo, incluindo o Palácio Republicano. Isso provocou violentos confrontos nas regiões centrais da capital iraquiana e em algumas cidades do sul do país, como resultado, segundo informações recebidas, mais de 20 pessoas foram mortas e várias centenas ficaram feridas.

“Apelamos a todas as partes iraquianas para que adotem uma postura responsável e renuncie à violência. Partimos do fato de que todas as questões agudas da agenda nacional devem ser resolvidas pelos próprios iraquianos exclusivamente no campo jurídico, com base nos interesses legítimos de todas as etnias e grupos religiosos da população do país”, disse Zakharova em um comentário publicado no site do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa.