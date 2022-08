Elon Musk comenta sobre o futuro do petróleo e gás — CMIO

A transição para fontes de energia renováveis ​​é uma das tarefas mais difíceis que o planeta enfrenta e pode levar várias décadas, disse o CEO da Tesla, Elon Musk, a repórteres na segunda-feira. Ele enfatizou que o mundo deve continuar a extrair petróleo e gás para manter a civilização, continuando também a desenvolver fontes sustentáveis ​​de energia.

“Realisticamente, acho que precisamos usar petróleo e gás no curto prazo, porque senão a civilização desmoronará”. Musk disse durante uma conferência de energia na Noruega, acrescentando que ele não é de “demonizar” combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, “devemos ter um caminho claro para um futuro de energia sustentável.”

Questionado se a Noruega deveria continuar a perfurar petróleo e gás, Musk disse: “Acho que alguma exploração adicional é garantida neste momento.”



“Um dos maiores desafios que o mundo já enfrentou é a transição para a energia sustentável e para uma economia sustentável… que levará algumas décadas para ser concluída.” ele adicionou.

O empresário também observou que a geração de energia eólica offshore no Mar do Norte, combinada com baterias estacionárias, pode se tornar uma importante fonte de energia. “Poderia fornecer uma fonte de energia forte e sustentável no inverno”, sugeriu Musk.

Em março, o bilionário pediu à Europa que voltasse à energia nuclear, bem como aumentasse a produção de petróleo e gás para compensar a influência da Rússia. Apesar dos apelos de Musk, provavelmente levaria anos para a Europa reiniciar suas usinas nucleares, que foram gradualmente fechadas em todo o continente em favor de compromissos de energia verde.

