Irã intensifica enriquecimento de urânio com centrífugas avançadas, diz Reuters

Em 2015, o Reino Unido, Alemanha, China, Rússia, EUA, França e Irã assinaram o chamado acordo nuclear, o Plano de Ação Conjunto Global, que previa o cancelamento das sanções impostas ao Irã em troca da limitação do programa nuclear do país .

Em maio de 2018, os EUA, liderados por Donald Trump, abandonaram o acordo e reintroduziram sanções contra Teerã. Em resposta, o Irã anunciou uma redução gradual dos seus compromissos no âmbito do acordo, deixando de cumprir as restrições em matéria de pesquisas nucleares, centrífugas e nível de enriquecimento do urânio.