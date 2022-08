UE pretende combater o aumento dos preços da eletricidade — CMIO

A UE está planejando medidas urgentes para reduzir os preços crescentes da energia, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na segunda-feira, conforme citado pela Bloomberg.

“Os preços vertiginosos da eletricidade estão agora expondo, por diferentes razões, as limitações do nosso projeto atual de mercado de eletricidade”, disse. von der Leyen teria dito em um discurso na Cúpula Estratégica de Bled na Eslovênia.

“Foi desenvolvido sob circunstâncias completamente diferentes e propósitos completamente diferentes. É por isso que estamos agora a trabalhar numa intervenção de emergência e numa reforma estrutural do mercado da eletricidade”, disse. ela adicionou.

De acordo com von der Leyen, os detalhes exatos do plano de intervenção ainda estão sendo desenvolvidos, mas podem ser apresentados ainda nesta semana.

Os preços da energia em toda a UE aumentaram quase dez vezes no ano passado, aumentando a inflação e o ônus econômico para empresas e famílias que se recuperam da pandemia. Os governos já reservaram cerca de € 280 bilhões (US$ 279 bilhões) em cortes de impostos e subsídios para ajudar consumidores e empresas atingidos pela crise. Os governos também começaram a limitar o uso de energia, proibindo a iluminação externa dos edifícios e reduzindo as temperaturas de aquecimento interno para atender à meta voluntária do sindicato de reduzir a demanda de gás em 15%.

