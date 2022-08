Apoiadores de Al-Sadr pediram a todas as formações que deixem a zona verde de Bagdá

BAGDÁ, 30 de agosto – RIA Novosti. O movimento do líder xiita Muqtada al-Sadr convocou todas as formações armadas a deixar a “zona verde” da capital iraquiana de Bagdá.

Ministério das Relações Exteriores pede que todas as partes no Iraque renunciem à violência

“Os grupos armados, mesmo que façam parte da al-Hashd al-Shaabi (milícia do povo xiita) sob qualquer nome, devem deixar a zona verde para que as forças de segurança assumam imediatamente a responsabilidade pela situação”, diz o comunicado. pelo porta-voz sadrista Saleh Muhammad al-Iraqi.

Violentos confrontos armados eclodiram em Bagdá e em várias outras províncias do Iraque entre apoiadores de al-Sadr e outros movimentos xiitas pró-governo, bem como forças de segurança, apesar de relatos de uma tentativa do governo de negociar com a oposição xiita.

A situação no Iraque se agravou depois que al-Sadr anunciou na segunda-feira que interromperia as atividades políticas e fecharia todos os escritórios de seu partido em meio à falta de consenso com o governo para convocar eleições parlamentares antecipadas e à impossibilidade de formar uma ampla coalizão no parlamento após sua eleição. facção ganhou as eleições no outono passado.