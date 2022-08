A UE não tem alternativa à energia russa – ex-vice-presidente da Saudi Aramco – CMIO

Enquanto isso, a Europa não tem fontes alternativas de energia, disse ele, “enquanto os EUA já estão no limite, o norte da África tem problemas”, e a OPEP também está ficando sem capacidade ociosa. “Então, é um problema global”, ele disse.

O funcionário sugeriu que, embora a economia russa possa sofrer com as sanções ocidentais, o resto do mundo sofrerá com elas. No entanto, salientou que “A Rússia pode se recuperar muito mais cedo do que a Europa.”

