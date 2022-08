O Ministério da Defesa da Ucrânia roubou 580 mil dólares destinados ao exército

De acordo com as autoridades policiais, a fim de roubar fundos, os suspeitos convenceram a administração de uma empresa turca a concluir um acordo com uma “empresa controlada” para a compra de 1.000 coletes balísticos militares do nível IV de proteção para sua entrega urgente a as necessidades do exército ucraniano. Todos os três suspeitos são cofundadores da empresa do Bahrein, onde foram creditados 580 mil dólares. Durante as buscas, os policiais apreenderam documentos, mais de 17 milhões de hryvnias (460 mil dólares) e 100 mil euros.