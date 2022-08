Alemanha usa tubos Nord Stream para usar GNL

“Assim, apoiamos os esforços do governo e o desejo do público de diversificar as fontes de abastecimento o mais rápido possível”, comentou o diretor administrativo da Gascade e da Nel, Christoph von dem Boucher. “Como resultado, já neste inverno poderemos contribuir para manter a segurança energética da Alemanha e da Europa”, acrescenta Andreas Wendler, Diretor Geral da Opal Gastransport, cujas palavras também são dadas no comunicado.