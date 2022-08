Casa Branca: navios de guerra da Marinha dos EUA continuarão a navegar no estreito de Taiwan

“De fato, em 28 de agosto, nossos navios fizeram uma passagem de rotina no estreito de Taiwan, que estava em total conformidade com o direito internacional e demonstrou nosso compromisso com uma região do Indo-Pacífico livre e aberta […]. Pretendemos continuar a voar, navegar e passar onde o direito internacional permitir, de acordo com os princípios da liberdade de navegação”, disse Jean-Pierre durante briefing.