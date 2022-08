Controvérsias entre Índia e China minam 'ascensão da Ásia', diz chanceler indiano

A Índia e a China, as nações asiáticas mais populosas e também umas das maiores economias do continente, estão se envolvendo em confrontos fronteiriços mortaisdesde maio de 2020. A disputa permanece sem solução apesar de 16 rodadas de encontros dos comandantes militares e outros altos diplomatas entre as duas nações.

Ao proferir um discurso no lançamento do Instituto de Política Social da Ásia em Nova Deli na segunda-feira (29), Jaishankar reiterou ainda que o estado da fronteira sino-indiana “determinará o estado das relações”.

O ministro disse que as “fissuras” dentro da Ásia terão que ser resolvidas através do cumprimento de leis, normas e regras comuns: “Para começar, a soberania e a integridade territorial terão que ser respeitadas. As iniciativas que impactam a região devem ser consultivas, não unilaterais. A conectividade, em particular, deve ser transparente, viável e baseada no mercado.”