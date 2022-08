Políticos na Ucrânia vivem de 'roubar e fugir' e ignoram totalmente o povo, diz professor

Segundo o especialista, a corrupção econômica se tornou algo normal. “Imaginem, 47% do seu PIB está fora do controle do governo. O suborno é a palavra-chave para quase qualquer projeto. Forma-se assim um círculo vicioso, se você está lutando contra a corrupção na Ucrânia, você está efetivamente lutando contra as autoridades”, acrescentou o cientista político.