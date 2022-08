Haverá menos partidos na Bielorrússia

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse na terça-feira que os partidos no país devem ter relações de parceria com as autoridades e seguir o curso traçado pela Assembleia Popular Bielorrussa, caso contrário serão liquidados.

“Claro que haverá mudanças, e a análise preliminar que foi feita mostra que, provavelmente, o campo partidário será um pouco mais estreito, mas permanecerão aqueles partidos que representam algo de si mesmos, que nossos cidadãos conhecem. muitos não conhecem os partidos”, disse Sergeyenko após uma reunião com o presidente sobre o tema da construção de partidos e o desenvolvimento da sociedade civil. O vídeo foi postado no canal Telegram da agência Belta.

Disse ainda que a tarefa do projeto de lei é melhorar as atividades dos partidos, não deve ser “papel”, mas por trás dele “deve haver pessoas específicas, deve haver um trabalho específico para atrair certas pessoas para as fileiras do partido , e, consequentemente, o desenvolvimento de um programa”.