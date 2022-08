Ilhas Salomão notificam EUA que vão proibir navios americanos de entrarem em seus portos, diz FT

“Em 29 de agosto, os Estados Unidos receberam uma notificação formal do governo das Ilhas Salomão sobre uma moratória a todas as visitas de navios, aguardando atualizações nos procedimentos do protocolo, disse a embaixada em um comunicado”, escreve o Financial Times.

Segundo o jornal, este é mais um sinal de tensão na região do Pacífico. Anteriormente, várias fontes da mídia, citando uma declaração de guardas de fronteira americanos, informaram que as autoridades das Ilhas Salomão não permitiram a entrada de um navio da Guarda Costeira dos EUA para reabastecimento de combustível e suprimentos enquanto realizava patrulhas de rotina na área das Ilhas Salomão.

De acordo com a mídia, a recusa em autorizar a entrada do navio dos EUA aumenta o temor de que as Ilhas Salomão estejam rompendo os laços com os países ocidentais em favor da China.

Em abril, Pequim anunciou a assinatura de um acordo de segurança com as Ilhas Salomão em meio a sérias preocupações expressas pelos EUA e aliados, mas a nação insular garantiu aos outros países do Pacífico que o pacto não prejudicaria a dinâmica de segurança regional.





