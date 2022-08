Indústria da França será forçada a introduzir racionamento energético, diz premiê francesa

Falando na conferência em Paris organizada pelo Movimento dos Empresários da França (MEDEF, na sigla em francês) – a maior federação de empregadores francesa , Borne começou a mencionar as sanções impostas contra Moscou, e agradeceu às companhias que abandonaram o mercado russo para assegurar “que essas sanções sejam eficientes”.

No entanto, a premiê reconheceu que as sanções viraram contra Paris em forma de inflação, e a Rússia ainda pode interromper os suprimentos de gás em resposta. Se Moscou fizer isso, a Europa enfrentará “consequências enormes” já que “não há alternativas imediatamente disponíveis” – e a França, embora menos exposta a esse risco em comparação com seus vizinhos, não estará segura, explicou Borne.