ONU expressa preocupação com caso de extradição de Assange — CMIO

A acusação do cofundador do WikiLeaks pode prejudicar futuros denunciantes, diz a principal autoridade de direitos humanos da ONU

A extradição do cofundador do WikiLeaks, Julian Assange, para os EUA pode ter um “efeito arrepiante” sobre jornalismo investigativo, disse a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet.

A equipe jurídica de Assange entrou com um recurso na sexta-feira para impedir sua extradição da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, onde ele pode pegar até 175 anos de prisão se for considerado culpado por acusações de espionagem.

Um tribunal de Londres decidiu em abril que Assange, que permanece na prisão de Belmarsh, pode ser entregue aos EUA.

"A potencial extradição e processo do Sr. Assange levanta preocupações relacionadas à liberdade de mídia e um possível efeito assustador no jornalismo investigativo e nas atividades dos denunciantes", Bachelet disse em um comunicado no domingo depois de se encontrar com a esposa e os advogados de Assange.













“Nessas circunstâncias, gostaria de enfatizar a importância de garantir o respeito [for] Os direitos humanos do Sr. Assange, em particular o direito a um julgamento justo e garantias de devido processo neste caso”, ela adicionou.

“Meu escritório continuará acompanhando de perto o caso de Assange.”

A equipe jurídica de Assange argumenta que ele está sendo “processado e punido por suas opiniões políticas”. A advogada Jennifer Robinson disse que o caso será levado ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, se necessário. “Ainda há um longo caminho a percorrer em termos de nossos apelos”, Robinson disse ao Canal 10 da Austrália no domingo.

Ao longo de sua história, o WikiLeaks divulgou vários registros governamentais confidenciais, incluindo imagens de supostos crimes de guerra cometidos por tropas americanas no Iraque.

As autoridades britânicas prenderam Assange em 2019 depois que ele passou quase sete anos escondido dentro da Embaixada do Equador em Londres.