Número de mortos em enchentes no Paquistão ultrapassa 1.000 – autoridades – CMIO

Mais de 33 milhões de pessoas foram afetadas pelo “pior desastre humanitário desta década”, dizem autoridades locais

As inundações que têm causado estragos no Paquistão nos últimos meses mataram mais de 1.000 pessoas, ferindo e deslocando muitas outras, disseram autoridades locais no domingo.

De acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Paquistão, as mortais chuvas de monção e inundações causaram pelo menos 1.033 vidas desde junho, com nada menos que 1.456 feridos. Além disso, a agência disse que 119 pessoas foram mortas apenas nas 24 horas anteriores.

Na quinta-feira, Sherry Rehman, ministra da mudança climática do país, revelou que pelo menos 33 milhões foram afetados pela calamidade, chamando as inundações de “sem precedente” e “o pior desastre humanitário desta década.”

"O Paquistão está passando por seu oitavo ciclo de monções, enquanto normalmente o país tem apenas três a quatro ciclos de chuva," ela disse. "As porcentagens de torrents de super inundação são chocantes."













O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, pediu ajuda internacional para responder ao desastre enquanto declara uma emergência nacional. Em resposta ao seu pedido, a ONU fará um “apelo instantâneo” à comunidade internacional para arrecadar US$ 160 milhões para ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes, de acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, Asim Iftikhar.

As inundações não são incomuns no Paquistão, mas esta temporada de monções acabou sendo sem precedentes, devastando todas as quatro províncias do país. De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), até quinta-feira, 184.000 pessoas foram deslocadas e forçadas a procurar abrigo em campos de ajuda humanitária. No total, quase 300.000 casas foram destruídas, com muitas estradas intransitáveis ​​e a população local atingida por apagões.

Enquanto isso, quaisquer esforços futuros de reconstrução não serão fáceis para o Paquistão sem dinheiro. Islamabad terá que reduzir seus gastos para que o Fundo Monetário Internacional aprove um pacote de resgate que pode desempenhar um papel crítico em impedir o colapso econômico.