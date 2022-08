50.000 refugiados ucranianos enfrentam desabrigados no Reino Unido – mídia – CMIO

Apesar dos apelos dos ativistas, não está claro se o aumento dos pagamentos às famílias anfitriãs pode evitar o problema

Cerca de 50.000 ucranianos podem ficar desabrigados no Reino Unido no próximo ano, já que o esquema do governo para combinar refugiados com famílias britânicas se desfaz, informou o The Guardian no domingo. Com o custo de vida em espiral, a oposição quer que o governo aumente os pagamentos às famílias anfitriãs.

Análises do Partido Trabalhista, dos Liberais Democratas e da instituição de caridade para crianças Barnardos descobriram que, com base no feedback dos anfitriões britânicos, entre 15.000 e 21.000 ucranianos podem ficar desabrigados no inverno, aumentando para mais de 50.000 em meados de 2023, informou o jornal.

Até o momento, 83.900 refugiados chegaram ao Reino Unido desde março sob o esquema Homes for Ukraine do governo, segundo o qual as famílias britânicas recebem £ 350 (US$ 411) por mês para abrigar refugiados por seis meses. No entanto, no início deste mês, 1.330 famílias ucranianas na Inglaterra – 385 refugiados solteiros e 945 famílias com crianças – deixaram o esquema e agora estão desabrigados.

Não está claro por que essas partidas não deram certo, mas ativistas disseram ao The Guardian que alguns anfitriões se inscreveram com entusiasmo sem entender “as implicações e consequências desse tipo de responsabilidade”, enquanto outros estão descobrindo que, devido ao aumento do custo de vida no Reino Unido, £ 350 por mês não é mais suficiente para sustentar novas adições à família.













Uma nova onda de sem-teto é esperada a partir de setembro, quando a maioria dos contratos de patrocínio de seis meses expiram.

O Ministro de Estado para os Refugiados, Lord Harrington, pressionou o Tesouro para dobrar os pagamentos mensais para aqueles que podem hospedar refugiados por mais de seis meses, mas o governo não deu nenhuma indicação de que agirá de acordo com suas recomendações, e Harrington começou a pleitear com os britânicos famílias a aderirem ao regime.

No entanto, enquanto alguns dos ativistas que falaram com o The Guardian disseram que a crise iminente poderia ser evitada com mais apoio financeiro do governo, a maioria dos patrocinadores não é motivada por dinheiro. De acordo com uma pesquisa recente do governo, apenas um quarto dos que abandonaram o esquema após seis meses disseram que estavam fazendo isso porque não podiam mais participar, e apenas quatro em cada dez disseram que mais dinheiro os encorajaria a estender sua participação.

A maioria (58%) disse que só pretendia fornecer acomodações de curto prazo.

No entanto, os refugiados ucranianos que chegam à Grã-Bretanha sob o esquema recebem vistos por três anos. “O compromisso do governo era de três anos, não de seis meses, então é preciso haver um plano de jogo de longo prazo que não desperdice a boa vontade de tantos”, disse. a ativista pró-imigração Kitty Hamilton ao The Guardian. “A implicação era dar ao governo a chance de fazer planos mais substanciais e para que a invasão acabasse. Mas nada aconteceu.”