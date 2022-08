Taleban adverte Paquistão sobre incursões de drones dos EUA – CMIO

Embora Islamabad tenha oferecido apoio aos militantes afegãos, as relações se deterioraram desde então.

O ministro da Defesa do Talibã, Mohammad Yaqoob, acusou o Paquistão no domingo de permitir que os EUA usem seu espaço aéreo para ataques de drones em solo afegão. Autoridades em Islamabad negaram envolvimento em um ataque de drone americano em Cabul em julho.

Yaqoob disse a repórteres que o Talibã – o grupo militante islâmico que controla o Afeganistão desde a retirada dos EUA há um ano – não conseguiu rastrear com precisão as violações dos EUA ao espaço aéreo afegão, pois os militares americanos “completamente destruído” sua infraestrutura de radar antes de deixar o país em agosto de 2021.

“Mas, de acordo com nossas informações, os drones estão entrando no Paquistão para o Afeganistão, eles usam o espaço aéreo paquistanês”. afirmou, acrescentando: “Exigimos que o Paquistão pare o uso de seu espaço aéreo contra nós.”

As autoridades paquistanesas negaram anteriormente as alegações de que participaram de um ataque de drone dos EUA que matou o líder da Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri em Cabul no mês passado. O Talibã, cujos membros atualmente exigem que sejam reconhecidos como governantes legítimos do Afeganistão, descreveu o ataque como uma violação do “princípios internacionais” e o acordo de Doha.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

EUA abertos a negociações sobre fundos afegãos congelados – Reuters

Sob esse pacto, assinado pelo Talibã e pelos EUA em 2020, os militantes concordaram em não deixar o Afeganistão se tornar um refúgio seguro para os terroristas, enquanto Washington concordou em retirar suas forças militares, que ocupavam o país desde 2001.

Embora um aliado americano, o Paquistão forneceu ajuda militar e financeira ao Talibã antes e durante a invasão do Afeganistão pelos EUA. No entanto, cidadãos paquistaneses que trabalham para cercar a fronteira do país com o Afeganistão foram atacados por combatentes do Taleban nos últimos meses, com o Paquistão lançando ataques aéreos em resposta.