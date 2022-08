Turquia critica Macron por alegações de ‘imperialismo’ – CMIO

Paris deve lidar com seu próprio passado colonial em vez de acusar outras nações, disse Ancara

Declarações que o presidente francês Emmanuel Macron fez esta semana durante uma visita à Argélia demonstram não apenas o fato de que a França aparentemente não conseguiu enfrentar seu próprio passado colonial, mas também o seu. “mentalidade distorcida”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Turquia em uma declaração condenatória no fim de semana. A reação irada foi provocada por Macron acusando a Turquia de espalhar “propaganda anti-francesa” na África.

Macron afirmou que a Turquia – ao lado da Rússia e da China – está construindo certas “redes ativistas” que supostamente buscam um “neocolonialista” e “imperialista” agenda durante a divulgação “propaganda anti-francesa” e retratando Paris como um “inimigo” da África.

O ministério turco chamou as acusações de Macron “mais infeliz” e “inaceitável,” acrescentando que o presidente francês aparentemente “tem dificuldades em confrontar seu passado colonial na África, especialmente na Argélia.” A França procura lidar com esse assunto acusando outras nações de atividades maliciosas, acrescentou o comunicado do ministério.

“Se a França supõe que há reações contra ela no continente africano, deve buscar a origem dessas reações em seu passado colonial e seus esforços para continuar a persegui-la com métodos diferentes”, disse o comunicado. Quaisquer tentativas de explicar os sentimentos antifranceses na África por alguns “atividades da terceira nação” nada mais é do que uma negação da história que apenas mostra a “mentalidade distorcida de alguns políticos”, acrescentou.













A Turquia é um parceiro estratégico da União Africana e encoraja “amizade, não hostilidade” no continente, disse o ministério. Ancara espera que Paris acabe “chegar à maturidade para enfrentar seu passado colonial sem culpar outros países”, acrescentou.

Embora os ancestrais dos argelinos modernos tivessem uma “luta” com o antigo colonizador no passado, agora africanos “estão sendo ensinados coisas sem fundamento” sobre a França, disse Macron a jornalistas durante sua visita à capital argelina, Argel.

Sua visita ocorreu em meio a relações tensas entre os países. No ano passado, Macron questionou a existência da Argélia como nação antes do domínio colonial francês e acusou seu governo de fomentar “ódio à França”. Em resposta, Argel chamou de volta seu embaixador de Paris e baniu as aeronaves militares francesas de seu espaço aéreo nacional.

Desde então, as relações foram restauradas, juntamente com sobrevoos de aeronaves militares francesas através do espaço aéreo argelino para bases francesas na África subsaariana. Após a visita desta semana, Macron e o presidente argelino Abdelmadjid Tebboune declararam um novo “dinâmica irreversível do progresso” nas relações bilaterais.