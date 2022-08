O apoio financeiro da Grã-Bretanha à Ucrânia se esgotará no ano novo – Sunday Times – CMIO

Embora o governo tenha prometido apoio indefinido a Kiev, a realidade parece pronta para morder

O apoio financeiro do Reino Unido às forças armadas da Ucrânia se esgotará até o final do ano, disse uma fonte do Ministério da Defesa ao Sunday Times. Londres já deu a Kiev mais de 2,3 bilhões de libras (2,7 bilhões de dólares) em ajuda militar, mas quem liderar o país em seguida terá que lidar com as finanças públicas tensas e o declínio do entusiasmo público por um conflito prolongado.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson visitou Kiev na semana passada, onde anunciou um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 54 milhões de libras (63 milhões de dólares), além dos 2,3 bilhões de libras comprometidos pelo Reino Unido desde o início da operação militar da Rússia em fevereiro. Johnson prometeu apoiar os militares de Kiev para “por mais que demore”, e sua provável sucessora, a secretária de Relações Exteriores Liz Truss, é conhecida por sua postura ainda mais agressiva em relação à Rússia.

“A realidade, como uma fonte do Ministério da Defesa reconheceu, é que a contribuição financeira do Reino Unido para o esforço de guerra terá secado até o final do ano”. o artigo do Sunday Times observou.

“Isso significa que o novo primeiro-ministro enfrentará em breve a questão de comprometer bilhões de libras em apoio adicional em um momento em que as finanças públicas estão sob intensa pressão”.













A Grã-Bretanha está atualmente lutando contra a inflação crescente – prevista para atingir 18% no início de 2023 – e os preços recordes dos combustíveis. Impulsionado pelas forças do mercado, interrupção do fornecimento devido ao conflito na Ucrânia e a decisão da Grã-Bretanha de cortar suas importações de energia da Rússia, grande parte desse aumento de preço está sendo repassado aos consumidores, com o regulador de energia Ofgem aumentando o limite de preço da energia na sexta-feira. 80%. Essa mudança fará com que a família média pague mais de £ 3.500 por ano em contas de energia.

Os membros do Partido Conservador votarão no próximo mês para que Truss ou o ex-chanceler Rishi Sunak substituam Johnson como líder do partido e primeiro-ministro do Reino Unido. Quem vencer terá que equilibrar seu compromisso declarado de financiar as forças armadas da Ucrânia com pedidos crescentes de ativistas para aliviar as contas de energia, compensar o aumento do custo de vida e pagar às famílias para receber refugiados ucranianos.

Neste contexto, e apesar do pedido de Kiev de “solidariedade” do público europeu, o apoio à política de sanções da Grã-Bretanha à Rússia está diminuindo. Uma pesquisa do YouGov em março descobriu que 48% dos britânicos apoiavam o aumento das sanções à Rússia, mesmo que levassem a contas de energia mais altas. Em junho, isso havia caído para 38%. Da mesma forma, enquanto 49% disseram em março que enfrentariam aumentos de impostos para subscrever os militares da Ucrânia, esse número caiu para 41%.