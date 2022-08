Agência da ONU para crianças comenta ataque aéreo na Etiópia — CMIO

O ataque condenado pelo UNICEF teria atingido um jardim de infância, matando pelo menos duas crianças

A agência da ONU para as crianças, UNICEF, condenou um novo surto de violência na nação africana da Etiópia, testemunha de um conflito entre as tropas federais e milícias locais na região norte de Tigray. No fim de semana, um suposto ataque aéreo matou pelo menos quatro pessoas em um jardim de infância em Tigray, provocando uma resposta irada da agência da ONU.

“A UNICEF condena veementemente o ataque aéreo em Mekelle, capital da região de Tigray, na Etiópia”, disse a agência em um comunicado no sábado, pedindo a todas as partes em conflito que parem as hostilidades imediatamente.

“Mais uma vez, uma escalada de violência no norte da Etiópia fez com que as crianças pagassem o preço mais alto. Há quase dois anos, as crianças e suas famílias da região sofrem a agonia desse conflito. Deve acabar”, acrescentou o UNICEF.

A Frente de Libertação Popular Tigray (TPLF) disse que um ataque aéreo realizado pelas tropas federais destruiu um jardim de infância em Mekelle e atingiu uma área residencial civil na cidade. De acordo com o chefe de um hospital local, pelo menos quatro pessoas morreram no ataque, incluindo duas crianças. Outros nove ficaram feridos. Uma emissora local colocou o número de mortos em sete.













O governo etíope negou atacar alvos civis e, em vez disso, acusou o TPLF de encenar o ataque e “despejar sacos de cadáveres falsos em áreas civis” para provocar indignação internacional. Ambas as alegações não puderam ser verificadas de forma independente.

O suposto ataque ocorreu poucos dias depois que a violência eclodiu na região norte da Etiópia, após um cessar-fogo de cinco meses. Na quarta-feira, os dois lados do conflito acusaram-se mutuamente de se atacar enquanto novas ofensivas eram lançadas ao longo da fronteira sul de Tigray.

O novo surto de violência foi condenado por autoridades ocidentais, incluindo o Comissário da UE para Gerenciamento de Crises, Janez Lenarcic, e a ministra da África do Reino Unido, Vicky Ford. Lenaric incitado todas as partes a iniciarem conversações de paz enquanto a Ford chamado as greves em Tigray “horrível”.

O chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ele próprio um nativo de Tigray, disse ele era “Em uma perda para palavras” à vista de “imagens horríveis” de Mekelle e denunciou o suposto ataque como “bárbaro.”

Em novembro de 2020, um conflito político entre a recém-formada ampla aliança de partidos políticos étnicos regionais liderados pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed e o TPLF, que já fez parte da coalizão governante da Etiópia, levou a um conflito militar que dura desde então.

Em março, a ONU disse que pelo menos 304 civis foram mortos em ataques aéreos nos três meses anteriores no norte da Etiópia.