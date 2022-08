Áustria critica estratégia energética da UE — CMIO

O chanceler austríaco Karl Nehammer quer que o bloco separe os preços do gás e da energia

O chanceler austríaco, Karl Nehammer, pediu no domingo que a UE imponha um teto aos preços da energia e dissocie as tarifas de eletricidade do preço do gás. O líder austríaco disse que o fracasso em fazê-lo deixaria o presidente russo Vladimir Putin “determinar o preço europeu da eletricidade”.

“Devemos finalmente parar com a loucura que está ocorrendo nos mercados de energia. E isso só pode acontecer através de uma solução europeia”, leia uma declaração do escritório de Nehammer. “Algo tem que acontecer finalmente. Este mercado não se regulará em sua forma atual. Apelo a todos os 27 da UE que se unam para parar imediatamente esta explosão de preços.”

A UE depende da Rússia para fornecer cerca de 40% de seu gás, e os esforços liderados pelo governo para estocar esse recurso precioso em preparação para o inverno e um possível corte de fornecimento obrigaram as empresas a comprar, em vez de vender, e aumentaram os preços. Este mercado distorcido é agravado por alguns países da UE que se recusam a comprar gás russo em rublos, como Moscou exigiu, e sanções da UE à Rússia impedindo o trabalho de manutenção ao longo das linhas de gás Rússia-Europa.













Os preços da eletricidade em toda a Europa estão atrelados ao preço do gás, que agora custa cerca de dez vezes o que custava no ano passado. No entanto, embora alguns países da UE sejam fortemente dependentes do gás russo para aquecimento e indústria, eles usam combustíveis alternativos para gerar eletricidade. A Áustria, por exemplo, gera mais de três quartos de sua eletricidade a partir de fontes renováveis, segundo dados de 2020 da Agência Internacional de Energia.

Nehammer argumentou que dissociar os preços da eletricidade e do gás resultaria em uma fatura mais justa para os consumidores que refletisse com mais precisão os custos de produção de eletricidade.

“Não podemos deixar Putin determinar o preço da eletricidade na Europa todos os dias”, ele acrescentou, referindo-se ao controle da Rússia de grande parte do fornecimento de gás da Europa.

A República Tcheca, que atualmente ocupa a presidência rotativa da UE, anunciou na sexta-feira que convocará uma cúpula sobre crise de energia “o mais cedo possível”, durante o qual os limites de preço serão discutidos.

Putin comparou as tentativas da UE de se desligar dos combustíveis fósseis russos à economia “suicídio.”